Stanford at the Olympics

The Tokyo Summer Olympics begin on July 23. More than four dozen Stanford athletes have qualified, along with five delegates. At the 2016 Rio Games, 39 Stanford athletes collected a school-record 27 medals. This year’s group could break that record. Here are the athletes to look for:

Women’s Basketball

Alanna Smith, ’19, Australia

Women’s Beach Volleyball

Alix Klineman, ’11, USA

Women’s Cycling

Kate Courtney, ’17, USA, mountain bike

Men’s Fencing

Alex Massialas, ’16, USA, foil

Women’s Fencing

Vivian Kong, ’16, Hong Kong, China, epee

Women’s Golf

Albane Valenzuela, ’20, Switzerland

Malone (Photo: 2021 Karen Hickey/ISI Photos)

Men’s Gymnastics

David Jessen, ’20, Czech Republic

Brody Malone, ’22, USA

Brandon Briones, ’23, USA, alternate

Akash Modi, ’17, MS ’19, USA, alternate

Men's gymnastics head coach Thom Glielmi, head coach, USA



Women’s Gymnastics

Sze En Tan, ’24, Singapore

Men’s Rowing

Austin Hack, ’14, USA, men’s eight

Women’s Rowing

Stephanie Grauer, ’19, Canada, women’s four

Grace Luczak, ’11, USA, women’s four

Alie Rusher, ’18, USA, quadruple sculls

Men’s Sailing

Luke Muller, ’18, USA, finn

Women’s Soccer

Jane Campbell, ’17, USA

Tierna Davidson, ’20, USA

Kelley O’Hara, ’10, USA

Catarina Macario, ’21, USA

Christen Press, ’11, USA

Ali Riley, ’10, New Zealand

Men’s Swimming

Andrei Minakov, ’24, Russian Olympic Committee (ROC), 100M fly, 100M free

Ron Polonsky, ’25, Israel, 200M individual medley

Manuel (Photo: Hector Garcia-Molina/Stanford Athletics)

Women’s Swimming

Brooke Forde, ’21, USA, 4x200M free relay

Torri Huske, ’25, USA, 100M fly

Katie Ledecky, ’20, USA, 200M free, 400M free, 800M free, 1,500M­­ free

Simone Manuel, ’18, USA, 50M free

Taylor Ruck, ’22, Canada, 100M back, 100M free

Regan Smith, ’25, USA, 100M back, 200M fly

Stanford director of women’s swimming Greg Meehan, USA, head coach

Synchronized Swimming

Lindi Schroeder, ’25, USA, duet

Allman (Photo: Bob Drebin/Stanford Athletics)

Men’s Track & Field

Grant Fisher, ’19, USA, 5,000M, 10,000M

Jacob Riley, ’11, USA, marathon

Steven Solomon, ’16, Australia, 400M

Women’s Track & Field

Valarie Allman, ’17, USA, discus

Elise Cranny, ’18, USA, 5,000M

Malindi Elmore, ’02, Canada, marathon

Mackenzie Little, ’19, Australia, javelin

Katerina Stefanidi, ’12, Greece, pole vault

Erik Shoji (Photo: Zach Sanderson)

Men’s Volleyball

Erik Shoji, ’12, USA

Kawika Shoji, ’10, USA

Matt Fuerbringer, ’97, USA, assistant coach

Women’s Volleyball

Foluke Akinradewo Gunderson, ’09, USA

Kathryn Plummer, ’20, USA, alternate

Men’s Water Polo

Alex Bowen, ’15, USA

Ben Hallock, ’20, USA

Drew Holland, ’17, USA

Dylan Woodhead, ’20, USA

Women’s Water Polo

Aria Fischer, ’21, USA

Makenzie Fischer, ’20, USA

Jamie Neushul, ’17, USA

Melissa Seidemann, ’12, USA

Gurpreet Sohi, ’16, Canada

Maggie Steffens, ’16, MS ’18, USA

Sophia Boyd-Fliegel, ’21, is an editorial intern at Stanford. Email her at stanford.magazine@stanford.edu.